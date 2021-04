Roma-Bologna, Reynolds titolare per la prima volta

Roma-Bologna sarà una partita speciale per Bryan Reynolds. Il terzino statunitense, infatti, scenderà in campo per la prima volta tra gli undici titolari, afferma Sky Sport. Fonseca ha deciso di dargli una chance e di far riposare Rick Karsdorp in vista della sfida di giovedì prossimo contro l’Ajax. Sulla fascia opposta ci sarà, con tutta probabilità, Bruno Peres. Con Spinazzola infortunato, Calafiori dovrà tenersi pronto per l’Europa League: il brasiliano, infatti, nella partita di andata contro gli olandesi ha rimediato un cartellino giallo e sarà squalificato per il ritorno.