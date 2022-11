Reja (ct Albania): “Spero in un prestito di Kumbulla a gennaio. Deve giocare di più”

Edi Reja, ct della nazionale albanese, in un'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, ha parlato dei giovani promettenti che indossano la maglia dell'Albania. Tra questi anche Marash Kumbulla che però quest'anno è scivolato in basso nelle gerarchie di Mourinho: "Ce ne sono tantissimi. C'è Djimsiti, poi Kumbulla che è ragazzo molto bravo ma purtroppo alla Roma non sta trovando tanto spazio". Questo il primo messaggio dell'ex allenatore della Lazio che poi conclude parlando anche di mercato: "Spero che Asllani e Kumbulla a gennaio accettino un prestito per trovare più spazio. Non sono contentissimi, però cosa possiamo fare? Sono sotto contratto con due grandi club. Detto ciò spero possa accadere qualcosa, data l'età dovrebbero giocare di più".