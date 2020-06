Reggina, Menez: “Avevo perso passione, rivedrete Houdini”. Per i calabresi idea Faty

Jeremy Menez riparte dalla Reggina. Il talento francese, che alla Roma ha mostrato il suo talento misto alla grande discontinuità, ha firmato ufficialmente per la società calabrese neopromossa in Serie B. A 33 anni, l’attaccante si è presentato ai suoi nuovi tifosi: “Io non mi nascondo. Avevo perso da due o tre anni la passione che avevo prima, di lavorare duro per arrivare il sabato e stare bene al 100%. E’ per questo che la mia parabola era in discesa“. Menez arriva in una piazza caldissima come quella amaranto: “Avevo bisogno di questo per ritrovarmi e per sentire la passione. In Italia questo l’ho sempre sentito. So cosa posso dare se sto bene fisicamente. Ho ritrovato voglia e passione, poi il calcio diventa un gioco”, ha detto a Reggina TV.

La qualità e il talento sono rimasti immutati in questi anni: “Ho zero dubbi sulle mie qualità in campo. Qui andremo a vedere un Menez che abbiamo visto in Italia tre o quattro anni fa. Avevo perso la passione, ma per colpa mia. Oggi il nostro obiettivo è andare in Serie A, però piano piano”. Il francese classe ’87 continua alla tv ufficiale del club: “Il soprannome Houdini nasce a Roma, quando un giornalista mi ha chiamato così. L’Italia mi mancava tanto. Mi basta sentire amore e fiducia e posso giocare ovunque. Ho ricordi bellissimi di Ancelotti, Spalletti, Ranieri. Ognuno ha il suo carattere, però sono stato bene con tutti”.

La Reggina ha intenzioni serie per il prossimo campionato di Serie B e tra le voci di calciomercato è spuntata anche quella legata a un altro francese ex Roma. Si tratta di Ricardo Faty, attualmente in Turchia con la maglia dell’Ankaragucu e in giallorosso – tra un prestito e l’altro – dal 2006 al 2010. Il classe ’86 ha vissuto una brutta avventura nelle scorse settimane, contraendo il coronavirus, poi sconfitto.