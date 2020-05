Faty dimesso dall’ospedale, è guarito dal Coronavirus. Il calciatore: “Grazie agli infermieri” – FOTO

Mascherina, sorriso, segno d’ok con il pollice e coronavirus battuto. Stiamo parlando di Ricardo Faty, l’ex centrocampista della Roma che oggi gioca in Turchia nell’Ankaraguku, club di Super Lig. Il calciatore, infatti, aveva contratto il Covid-19 e successivamente era stato anche ricoverato. Oggi è finalmente uscito e sui propri social testimonia tutta la sua felicità. “Sono stato dimesso, il risultato del mio test è stato negativo. Prima di tutto, vorrei ringraziare le infermiere per i loro straordinari sforzi. Inoltre, ringrazio il mio club per il supporto durante la degenza in ospedale e l’ambasciata francese” scrive Faty che non dimentica anche tutti i suoi follower: “Naturalmente grazie anche a voi per il vostro interesse e per i messaggi che mi avete mandato. Abbiate cura di voi”.