Paulo Dybala è tornato ad accendere la Roma, ma il suo futuro è ancora un rebus. La Joya vuole rinnovare, ma sarà la proprietà americana a decidere. L'entourage dell'argentino incontrerà Ryan Friedkin nelle prossime ore per comprendere se si potrà continuare insieme - nel frattempo il Boca continua il pressing con l'aiuto di Paredes. A Trigoria è Gasperini a spingere per avere la Joya anche il prossimo anno e il motivo è semplice: con Paulo in campo la Roma crea (e segna) di più. Oltre alle statistiche della partita contro il Parma (la prima giocata da titolare dopo più di tre mesi), in cui l'argentino ha registrato 1 assist e ben 6(!) occasioni create, quando mette piede in campo Dybala è ancora un top. In Europa è primo tra gli attaccanti per assist attesi (xA, ben 0,4 ogni 90 minuti) e terzo tra tutti i giocatori dietro solamente a Rayan Cherki (0,41) e Michael Olise (0,44).

Fonte: DataMB

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La questione, delicata e più che mai annosa, rimane legata agli infortuni: in stagione l'argentino ha giocato solamente il 36% dei minuti disponibili finora in Serie A (poco più di un terzo). Un record negativo nei suoi anni alla Roma. Forse non si può più parlare di una Roma con o senza Dybala (ormai è più una Roma con o senza Malen) ma con una riduzione dell'ingaggio la possibilità di continuare insieme fa gola soprattutto a Gian Piero Gasperini, che da inizio stagione ne esalta le qualità da fuoriclasse. Al momento, per il rinnovo, l'idea della Roma è una base fissa da 2 milioni a stagione più eventuali premi e bonus legati a presenze e gol. Una soluzione che può accontentare entrambe le parti.