Ranking Uefa, Roma 12esima in classifica: in Italia meglio solo la Juventus

Grande entusiasmo in casa Roma per la vittoria di ieri contro il Ludogorets. Un grande risultato per il club giallorosso che con i tre punti di ieri si è qualificato per i playoff di Europa League ma ha anche scalato posizioni nel ranking Uefa. Il club di Trigoria ora si trova infatti al 12esimo posto nella speciale classifica con 85 punti mettendosi alle spalle club importanti come Borussia Dortmund, Inter, Arsenal e Napoli tra le tante. Ad un solo punto di distanza l'Atletico Madrid di Simeone che, complice l'esclusione da ogni competizione europea, verrà presumibilmente superato nei prossimi impegni europei della Roma. L'unica italiana con un punteggio migliore della squadra di Mourinho, è la Juventus di Allegri che al momento occupa il nono posto in classifica con 90 punti.