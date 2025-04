Ranieri sul futuro: “Non so bene cosa sia il senior advisor”. Occhi su Pellegrino

Claudio Ranieri è tornato a parlare. L'allenatore della Roma, all'indomani della grande vittoria in casa dell'Inter, ha ritirato un premio alla carriera nell'ambito di “Inside the Sport” a Coverciano: "Avevo detto basta a Cagliari e lo dicevo con il cuore, ed anche mia moglie mi aveva creduto. Mi ha chiamato la Roma, ho detto sì ad un anno da allenatore e due da senior advisor. Anche se non so neanche bene cosa sia. Ho accettato, adesso per me è importante questa cosa, poi Dio vedrà...".