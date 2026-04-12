Ranieri, la fiducia dei Friedkin cresce: pronto un nuovo contratto e poteri ampliati

A Roma non si parla d’altro. Il duro confronto tra Claudio Ranieri e Gasperini ha finito per catalizzare l’attenzione di un’intera città, proprio nel momento più delicato della stagione. Le tensioni erano nell’aria, ma pochi avrebbero immaginato uno scontro così diretto, con inevitabili ripercussioni sull’ambiente giallorosso. Il tutto arriva in una fase cruciale: la Roma - grazie anche alla vittoria contro il Pisa - è ancora pienamente in corsa per un posto in Champions League. Ora l’attenzione è tutta sul futuro immediato. Domani è previsto un faccia a faccia a Trigoria che potrebbe chiarire gli equilibri interni e indirizzare le prossime mosse. Sullo sfondo resta una domanda inevitabile: chi farà un passo indietro? Nel frattempo, un primo segnale arriva dalla proprietà. Secondo quanto riportato da la Repubblica, i Friedkin sarebbero soddisfatti del lavoro di Ranieri, al punto da valutare per lui un nuovo contratto accompagnato da un ruolo più operativo all’interno del club. Uno scenario che rafforza la posizione dell'attuale senior advisor giallorosso, ma che non esclude altre ipotesi: lo stesso Ranieri, infatti, potrebbe anche decidere di farsi da parte per evitare ulteriori fratture. La sensazione è che la tensione resti altissima e che, per il bene della Roma, sarà necessario trovare rapidamente un punto di equilibrio. Anche a costo di un sacrificio importante.