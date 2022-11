Ranieri e Di Francesco alla presentazione del libro “Dalla Curva Sud al paradiso”

Oggi in tarda mattinata, presso la prestigiosa sede di Palazzo Morgagni, è stato presentato il libro di Pietro Chiodi "Dalla Curva Sud al Paradiso", incentrato sul mondo del calcio e dei tifosi. Il ricavato della vendita del volume sarà devoluto alla Susan G. Komen Italla, l’organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, che opera dal 2000 nella lotta ai tumori del seno. La prefazione è stata scritta da Claudio Ranieri presente all'evento. Insieme a lui come ospite anche Eusebio Di Francesco. Queste le dichiarazioni del mister di Testaccio sulle emozioni vissute all’Olimpico: "Sono stati due momenti che non mi aspettavo. Roma-Parma era la festa per Daniele, che c'entravo io. Quando invece c'è stata Roma-Leicester, non mi ero accorto di nulla perché ero concentrato a guardare la partita. Avevo Candela vicino che mi ha detto "Mister è per te", ma io non sapevo cosa fare. Mia moglie mi ha detto di alzarmi quantomeno in piedi. Sono state due emozioni che io non potevo gestire. Se l'avessi saputo, mi sarei comportato in maniera diversa. Invece sono stato preso alla sprovvista e mi sono emozionato”. Anche Eusebio ha rilasciato delle dichiarazioni e ha parlato dell’addio alla Roma: “Ero un po' arrivato dal punto di vista psicologico per alcune situazioni che si erano create internamente, non create dalla società ma interne allo spogliatoio. Era colpa mia, non do la responsabilità agli altri. La situazione in classifica non era disperata. Mi ha sostituito mister Ranieri che casualmente lo ha fatto anche l'anno dopo alla Sampdoria. Ci sono momenti nella tua carriera in cui le cose non ti riescono e non riesci a gestirli come vorresti. Questo è stato il mio periodo. Se tornassi indietro non lo rifarei mai, ma ormai guardo avanti".