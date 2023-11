Qualificazioni Euro 2024, Danimarca-Slovenia: Kristensen titolare

Il terzino giallorosso impegnato con la sua nazionale per la sfida valida per le qualificazioni agli Europei

In Danimarca-Slovenia c'è già un anticipo della sfida di campionato del 26 novembre Roma-Udinese . Nella Danimarca gioca dal primo minuto il romanista Kristensen , mentre negli ospiti c'è l'udinese Bijol.

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Hojbjerg, Norgaard, Kristensen; Wind, Delaney; Poulsen. All. Hjulmand.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Blazic, Bijol, Janza; Verbic, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar; Vipotnik, Sesko. All. Kek.

