Primavera, Real Madrid-Roma 6-2: per i giallorossi in gol D’Alessio e Graziani

La Roma esce sconfitta per 6-2 nell'amichevole odierna contro il Real Madrid. Una dura sconfitta per i ragazzi di Guidi che avevano chiuso il primo tempo sotto 2-1, salvo poi capitolare nella ripresa sotto i colpi del club spagnolo. In gol per i giallorossi D'Alessio nel primo tempo, con un destro potente a mezza altezza, e Graziani nella ripresa, che sfrutta un colpo di testa sbagliato di Majchrzak per mettere dentro da due passi il secondo gol giallorosso.