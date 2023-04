Primavera, Guidi: “Lecce nettamente più forte. La sconfitta è giusta”

Dal punto di vista fisico, nei duelli in mezzo al campo, la squadra poteva fare di più o da quel punto di vista il Lecce è superiore?“Fisicamente sono superiori, ma noi potevamo fare di più. Il campo non era in perfette condizioni, non ci permetteva di giocare con grande velocità e quindi nel momento in cui non riesci a uscire con la tecnica devi essere pronto a cambiare. E non siamo stati bravi a farlo. Loro chiaramente sono più abituati, avevano preparato questo tipo di partita ed è riuscita al meglio. La nostra sconfitta, invece, è giusta e quindi su questo bisogna assolutamente lavorare, anche per accorciare il percorso di crescita dei nostri ragazzi. Quando ci sono squadre più esperte di te, devi cercare energie nervose di squadra mentali superiori altrimenti finisci per soccombere”.