Primavera, Lecce-Roma 4-0 LIVE: Burnete firma la sua tripletta

La Roma primavera torna in campo per continuare la rimonta in classifica. Dopo la vittoria per 3-2 contro il Milan, i giallorossi di Guidi affrontano in trasferta il Lecce dell'ex Coppitelli, allenatore delle giovanili a Trigoria fino al 2015 e protagonista di una stagione super fino a questo momento. I pugliesi sono infatti saldamente al comando con 55 punti, con ben 8 punti in più della Roma. In questa 27esima giornata, Guidi dovrà rinunciare all'infortunato Oliveras.