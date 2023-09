Primavera, Empoli-Roma: i toscani fanno ricorso e il risultato è ‘sub iudice’

Il 5-3 e quindi la vittoria dei giallorossi non è stata omologata per una questione relativa ai fuoriquota schierati da Guidi nel match di domenica

Due giorni fa la Roma primavera di Federico Guidi ha battuto l’Empoli per 5-3 dopo una partita dai mille colpi di scena, errori e rimonte. I giallorossi hanno avuto la meglio grazie alle reti decisive di Pisilli e Pagano. Il match, però, a sorpresa non è stato omologato. Dal comunicato del Giudice Sportivo, infatti, nell’elenco dei match con i rispettivi risultati accanto a Empoli-Roma c’è la voce ‘sub iudice’. Nella nota non sono riportate le motivazioni, ma la causa dovrebbe essere il ricorso da parte dei toscani per una questione relativa ai fuori quota schierati dai giallorossi.