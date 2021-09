Primavera, De Rossi: “In questa partita c’è tutta la maturità dei ragazzi”

"Siamo cresciuti in mezzo alle difficoltà, esprimendo il meglio negli ultimi 15 minuti del primo tempo e riuscendo a passare in vantaggio"

La Roma Primavera batte il Verona tra le mura di casa di Trigoria. La formazione di Alberto De Rossi conquista i tre punti contro la squadra di Nicola Corrent grazie alla doppietta di Felix, sotto gli occhi attenti di José Mourinho. De Rossi ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi:

La Roma ha giocato da grande squadra. Sì, è vero. In questa partita c'è tutta la maturità dei nostri ragazzi. All'inizio abbiamo sofferto i nostri avversari, ma questo l'avevamo messo in conto. Siamo cresciuti in mezzo alle difficoltà, esprimendo il meglio negli ultimi 15 minuti del primo tempo e riuscendo a passare in vantaggio. Mentalmente, siamo cresciuti tantissimo.

Quanto è stato importante segnare il primo gol allo scadere del 1° tempo? È stato fondamentale. Ho appena sottolineato apposta la crescita della squadra durante la gara. Questa partita insegna ai ragazzi che più si è dentro la gara, più aumenta l'attenzione e soprattutto l'aggressività, più i risultati vengono.

La sostituzione Rocchetti-Oliveras non ha tolto smalto alla squadra: questo dimostra come anche chi è in panchina entri sempre con la testa giusta. Oliveras ha avuto un piccolo problemino e non volevamo rischiare nulla. L'obiettivo della stagione - mi pongo febbraio come limite - è di riuscire a cambiare i giocatori senza che la squadra ne risenta. È successo oggi e voglio che ricapiti in tutti i ruoli e in tutti i cambi della gara.

La squadra è tornata a non subire gol. Dobbiamo cambiare la mentalità. La Primavera ha 'abbandonato' il settore giovanile, è una Seconda Squadra e dobbiamo cercare di formare i giocatori per la Prima Squadra. Noi dobbiamo cercare di non prendere gol e di farli, però l'importante è che i nostri ragazzi facciano un percorso diverso nelle giovanili. Spesso, nel vivaio le partite finiscono 5-2 o 4-3, lasciando da parte la fase difensiva per esaltare l'estro, le qualità dei ragazzi. In questa categoria - e anche in quella sotto, direi - dobbiamo far crescere la mentalità di non prendere gol. Perché se i giovani salgono in Prima Squadra, questo aspetto poi conta molto.