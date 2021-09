Primavera, Roma-Verona: a bordocampo Mourinho osserva il match

L'allenatore portoghese ha osservato la partita dei ragazzi di Alberto De Rossi direttamente in campo

A Trigoria oggi, per la vittoria della Primavera della Roma contro l'Hellas Verona, era presente mister Josè Mourinho. Non è la prima volta che osserva la partita direttamente dentro al campo e oggi ha sicuramente tenuto d'occhio qualche giovane di prospettiva. Per la partita si sono affacciati anche il vice Sacramento, El Shaarawy e Darboe. Quest'ultimo ha assistito anche al riscaldamento dei suoi ex compagni. Lo Special One tiene molto in considerazione i giovani, come testimoniano le parole d'affetto rivolte a Tripi nella conferenza stampa pre Verona-Roma. Per Tripi, che oggi era in campo con la Primavera con la fascia al braccio, e per tutta la squadra sapere che Mou stava guardando la partita sarà stato stato sicuramente motivo di orgoglio e di motivazione.