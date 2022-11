Polonia, Zalewski convocato per il Mondiale: l’esterno andrà in Qatar

Soddisfazione immensa per il giocatore della Roma che ha subito condiviso il post su Instagram

Da qualche minuto è arrivata l'ufficialità della mancata convocazione di Abraham e Smalling. Umore totalmente opposto per Zalewski che al contrario dei suoi compagni di squadra andrà in Qatar. Nicola ha convinto il mister della Polonia e giocherà il più importante torneo internazionale. Soddisfazione immensa per l'esterno della Roma che ha subito condiviso il post su Instagram. Gli altri calciatori giallorossi che dovrebbero giocare il Mondiale sono Rui Patricio, Vina e Dybala.