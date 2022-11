Abraham, niente Mondiale. L’Inghilterra esclude anche Smalling

Non è bastato il gol al Sassuolo. Tammy Abraham non farà parte del prossimo Mondiale in Qatar. Ad anticiparlo è il The Athletic che ha "diramato" in anticipo le scelte del ct Southgate. Tra poche ore uscirà la lista ufficiale dell'Inghilterra che non vede né Smalling né Abraham. Al posto dell'attaccante romanista, sempre presente nell'ultimo anno nella lista del tecnico, ci saranno Harry Kane, Marcus Rashford, Raheem Sterling, Jamie Vardy, Danny Welbeck. In difesa invece Southgate ha convocato Trent Alexander-Arnold, Gary Cahill, Eric Dier, Phil Jones, Harry Maguire, Danny Rose, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ashley Young. Una brutta botta per Abraham reduce da un inizio stagione pessimo parzialmente salvato dal gol di ieri col Sassuolo. Ora potrà concentrarsi solo sulla Roma.