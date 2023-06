Pisa, Aquilani sarà il nuovo allenatore dei toscani

Alberto Aquilani è pronto al grande salto di carriera. Dopo la felice e vincente avventura con la Fiorentina Primavera, è finalmente, arrivata una grande opportunità di crescita. L'ex centrocampista della Roma, sarà il nuovo allenatore del Pisa, in Serie B. La scelta da parte della dirigenza toscana non è stata facile, ma Aquilani ha convinto più di tutti gli altri nomi in lizza, tra cui anche Daniele De Rossi e Massimiliano Alvini. La presentazione ufficiale dell'ex centrocampista avverrà il prossimo 10 luglio. Finora, nella sua esperienza con i viola ha conquistato 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe di categoria, oltre al titolo di Miglior Allenatore del Campionato ai “Primavera Best Awards 2023.