Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Roma al Franchi. Queste le sue parole:

Nei dettagli dal punto di vista difensivo non si va a raccogliere. Come si valuta questa prestazione nel complesso? "Abbiamo fatto la partita con grande generosità e con la giusta qualità e compattezza, ma i dettagli hanno fatto la differenza. Con meno occasioni di noi loro hanno segnato due gol, noi con più occasioni di loro non ci siamo riusciti. Dispiace enormemente per tutti, per i miei giocatori, per i tifosi e per l'ambiente. E' un inizio molto particolare e delicato, ma credo che la squadra abbia dimostrato di avere valori. Siamo troppo lontani dalla Roma in classifica, ma non siamo così lontani dalla qualità, dallo spessore e dalla forza. Tocca a noi sistemare quei dettagli e particolari che però sapevamo potessero fare la differenza in una partita del genere. La Roma ha vinto sempre di misura tranne che col Verona, significa che stanno addosso, vicino e dentro e che concedono poco. Tanto è vero che erano credo la miglior difesa d'Europa, ma noi abbiamo creato parecchie occasioni da gol. La prestazione c'è, il risultato no: dobbiamo lavorare ancora meglio".

Gudmundsson dovrebbe fare la differenza: quanto manca? "Ha qualità, deve avere l'1vs1 e nello sviluppo offensivo può fare di più. Ma non è fuori: oggi ha preso le posizioni che doveva prendere, ha lavorato, ma non è stato così incisivo. Sotto di un gol ho pensato di mettere un attaccante in più per avere più presenza, forte e penetrazione. Dobbiamo lavorare tutti di più per ottenere quei risultati che ci stanno mancando".

Vede più il doppio trequartista con una punta o il doppio centravanti? "Non lo so, dipenderà molto dalla nostra condizione e dallo schieramento degli avversari. Credo che davanti abbiamo giocatori forti, vanno messi in condizione di essere pericolosi. Oggi per la prima volta siamo stati così tanto pericolosi contro un avversario di livello, credo sia stata una bella prestazione ma viviamo di risultati e della classifica. Sappiamo che dobbiamo lavorare su quei piccoli dettagli che oggi ci hanno visti sconfitti pur non meritando nella prestazione dell'intera gara".

Sente la fiducia della società? "Il problema non è il mio futuro, il problema è trovare quei risultati che la squadra credo possa ottenere. Sappiamo che abbiamo un calendario difficile, ma abbiamo la qualità e la forza per superare prove difficili come quelle che ci aspettano".

PIOLI IN CONFERENZA STAMPA

La gara di oggi è un po' lo specchio del momento. "Mi aspettavo un risultato diverso perché abbiamo creato tanto contro la miglior difesa d'Europa. Lo avevo detto che avevano vinto quasi tutte le partite di misure, perché loro sono cinici e noi dovevamo esserlo altrettanto. Invece sul gol gli abbiamo lasciato quel metro in più che fa la differenza. Non possiamo attaccarci alla sfortuna. È un momento brutto e la classifica anche ma per me non siamo così lontani dalla Roma. lo ho visto una sconfitta meritata solo con il Napoli, il resto sono state sconfitte episodiche. lo ai ragazzi oggi non posso dire niente: abbiamo tirato, creato e difeso anche bene".

È preoccupato? "Sono preoccupato per i risultati e per la poca attenzione ai dettagli, ma oggi la squadra ha giocato e lottato: Mi sarei preoccupato se vedessi i miei ragazzi timorosi, che si lasciano andare. Oggi abbiamo giocato anche meglio della Roma, si vede che dovremmo fare qualcosa di diverso".

Sperava in qualcosa di più da Gudmundsson? "Certo che mi aspetto di più, deve lavorare con più qualità e personalità. Detto questo non posso concentrarmi su un singolo: deve migliorare il livello collettino nei 90 minuti".

Kean può giocare con Piccoli? "Sicuramente si trova meglio da solo ma non credo che sia una cosa determinante, ma lo sviluppo dell'azione. Oggi la Roma gli ha concesso tanti uno contro uno"