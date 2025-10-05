Moise Kean ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Roma al Franchi. Queste le sue parole:

Il pareggio ci stava, soprattutto alla fine. La stagione della Fiorentina si riassume nel suo palo del primo tempo. "Abbiamo avuto sfortuna con un palo e una traversa e l'occasione di Gosens. Ci poteva andar meglio, anche la Roma è un'ottima squadra con un ottimo mister e gioca bene. Continueremo a lavorare".

L'entrata di Piccoli al tuo fianco è una situazione che la può far trovare bene? "Assolutamente. Piccoli è un ottimo giocatore, mi trovo bene a giocare a due punte. Oggi abbiamo avuto pochi spazi nel secondo tempo, potevamo sfruttarli al meglio ma la Roma gioca bene. Andiamo avanti".

La sensazione è che il gol dell'1-1 vi abbia tolto tranquillità: fate fatica? "Soulé ha fatto un grande gol, lì potevamo difendere meglio. Ma impareremo da queste sconfitte. Siamo un'ottima squadra e penso che potremo fare grandi cose".

Dopo la sosta vi aspettano tre match difficili: che cosa vi siete detti nello spogliatoio? "Di sicuro ne usciremo positivi, credo molto in questa squadra e tutti crediamo in noi. Il mister per primo. Penso che faremo un'ottima stagione, anche se ora ci sta andando così. L'importante è continuare a lavorare sodo. Staremo dietro al mister".