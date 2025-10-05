Le sue parole: "Ci poteva andar meglio, continueremo a lavorare. Soulé ha fatto un grande gol, lì potevamo difendere meglio"
VIDEO - Kean porta una donna nel ritiro della Nazionale? "Macché, è Zaniolo!"
Moise Kean ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Roma al Franchi. Queste le sue parole:
Il pareggio ci stava, soprattutto alla fine. La stagione della Fiorentina si riassume nel suo palo del primo tempo. "Abbiamo avuto sfortuna con un palo e una traversa e l'occasione di Gosens. Ci poteva andar meglio, anche la Roma è un'ottima squadra con un ottimo mister e gioca bene. Continueremo a lavorare".
L'entrata di Piccoli al tuo fianco è una situazione che la può far trovare bene? "Assolutamente. Piccoli è un ottimo giocatore, mi trovo bene a giocare a due punte. Oggi abbiamo avuto pochi spazi nel secondo tempo, potevamo sfruttarli al meglio ma la Roma gioca bene. Andiamo avanti".
La sensazione è che il gol dell'1-1 vi abbia tolto tranquillità: fate fatica? "Soulé ha fatto un grande gol, lì potevamo difendere meglio. Ma impareremo da queste sconfitte. Siamo un'ottima squadra e penso che potremo fare grandi cose".
Dopo la sosta vi aspettano tre match difficili: che cosa vi siete detti nello spogliatoio? "Di sicuro ne usciremo positivi, credo molto in questa squadra e tutti crediamo in noi. Il mister per primo. Penso che faremo un'ottima stagione, anche se ora ci sta andando così. L'importante è continuare a lavorare sodo. Staremo dietro al mister".
© RIPRODUZIONE RISERVATA