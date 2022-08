Petrachi: “Roma al livello della Juve. Presi i giocatori che servivano a Mourinho”

L'ex ds romanista aggiunge: "La Roma ha fatto degli acquisti mirati, prendendo giocatori che Mourinho voleva per rinforzare il suo cantiere. Wijnaldum è molto forte, credo che la Roma possa ambire a qualcosa di importante. Ha mantenuto l’intelaiatura difensiva, poi ha inserito Dybala, Matic... Alla lunga bisogna capire cosa ti potranno garantire le riserve, però i titolari sono forti. Auguro a Belotti di andare alla Roma, so cosa potrebbe dare. Secondo me qualsiasi allenatore troverebbe un posto per Belotti e Mourinho è un maestro nel gestire l'abbondanza".