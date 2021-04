Perez: “Il calcio sta affondando, la Superlega andrà avanti”

Il presidente del Real Madrid e della Superlega: "Questo progetto è per uscire dalla crisi. Preoccupato dalle minacce di Ceferin, è stato deplorevole"

Florentino Perez non molla. Il presidente del Real Madrid e della Superlega è tornato a parlare al quotidiano spagnolo 'AS', assicurando che il progetto non è ancora naufragato ma solo in fase di stallo. "Abbiamo sbagliato qualcosa, ci fermiamo un attimo e confrontiamoci sulle idee. Di certo bisogna fare qualcosa perché i giovani tra i 14 e i 24 anni stanno iniziando a seguire il calcio sempre meno", dice Perez.

Il numero uno del Real continua: "Non è un piano studiato per escludere gli altri club, tantomeno andiamo contro i campionati nazionali, anzi. È stato tutto manipolato. È il migliore progetto possibile ed è stato fatto per uscire dalla crisi. Il calcio è gravemente ferito perché la sua economia sta affondando e dobbiamo adattarci ai tempi in cui viviamo, puntando a far fluire più soldi per tutto il calcio. La nuova riforma UEFA non risolve neanche il problema, perché quello che è stato presentato non è migliore di quello che c'è. Non possiamo aspettare fino al 2024. Forse la soluzione sarebbe coinvolgere le prime quattro di ogni paese, di certo c'è che 4 miliardi di persone seguono il calcio e la metà di loro tifano per club della Superlega".

Perez precisa perà che il progetto è ancora in piedi: "La società esiste e anche i partner che compongono la Super League. Quello che abbiamo fatto è stato concederci qualche settimana per riflettere sulla virulenza con cui alcune persone che non vogliono perdere i propri privilegi hanno manipolato il progetto. Non ho intenzione di spiegare cosa sia un contratto vincolante. I club non possono uscire. Alcuni, sotto pressione, hanno dovuto dire che se ne stanno andando. Ma questo progetto o un altro molto simile andrà avanti, e spero presto".

Perez parla poi anche di numeri:"Secondo l'ultimo rapporto di KPMG, solo nei tre mesi della pandemia che ha colpito la scorsa stagione, i 12 club della Superlega hanno avuto perdite per 650 milioni di euro. Quest'anno, con l'intera stagione in pandemia, le perdite andranno tra i 2 e i 2 miliardi e mezzo di euro. O facciamo qualcosa presto o molti club falliranno". Sulle parole e le 'minacce' di Ceferin:"Siamo preoccupati per quello che potrebbe accadere. Perché abbiamo già visto cosa ha detto il presidente UEFA. Se i club-states o quelli dei ricchi proprietari possono ora arrivare a iniettare denaro illimitato, sarà difficile competere ad armi pari. Per questo è necessaria trasparenza e sapere da dove provengono gli introiti dei club. Le minacce di Ceferin vanno contro la libera concorrenza, è una cosa molto seria. Il presidente della UEFA ha avuto un comportamento malsano. Tutto quello che è successo è stato deplorevole, con insulti e minacce. Siamo rimasti sorpresi dalla loro violenza".