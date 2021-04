Ceferin ai 4 club ribelli: “Lasciate subito la Superlega o niente Champions”

L’Uefa sta preparando un piano per punire i dirigenti e le squadre della Superlega e per blindare le coppe. Con la collaborazione delle federazioni

L’ultimatum di Aleksander Ceferin ai quattro ribelli irriducibili: "Arrendetevi o siete fuori". Un vero anatema. L’Uefa non capisce infatti cosa stia succedendo a Juve, Milan, Real Madrid e Barcellona, ma non vuole ripiombare nel caos. "I dirigenti dei club rischiano conseguenze. È chiaro che devono decidere se sono nella Superlega o se sono ancora un club europeo. Se dicono Superlega, allora non faranno la Champions. Giochino il loro torneo, se sono pronti", ha aggiunto Ceferin. L’Uefa e le federazioni - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - stanno lavorando a un piano in tre punti: 1) Il vincolo nelle coppe: nel futuro ogni iscrizione alle coppe sarà subordinata alla firma di un “patto di fedeltà” a lunghissima scadenza, con sanzioni economiche e sportive per chi non lo rispetta. 2) Il vincolo nei campionati che le federazioni nazionali attueranno il prima possibile e che il presidente Gravina porterà in Consiglio federale lunedì: chi si iscrive a Serie A e Liga, per dire, s’impegna alle coppe europee, altrimenti è fuori; 3) Sanzioni etiche e anche disciplinari verso i ribelli. Il tema sanzioni è caldo. Le multe sono possibili. I provvedimenti nei confronti dei dirigenti anche. È scontato che squadre come Juve e Real, nel futuro prossimo, conteranno meno politicamente. L’avvocato spagnolo Juan de Dios Crespo, uno dei più importanti legali di diritto sportivo, sottolinea come "l’Ue non potrebbe impedire la nascita di una Superlega. Ma può impedire che un club di Superlega si iscriva ai campionati".