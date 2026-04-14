In un pomeriggio primaverile post‑pasquale Lorenzo Pellegrini, accompagnato dalla moglie Veronica e dalla madre Monica, ha visitato il Punto Luce di Torre Maura di Save the Children. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il centrocampista giallorosso ha percorso le aule di sostegno allo studio, le aree gioco, la biblioteca e il campetto, incontrando decine di bambini e ragazzi, dai neonati alle fasce d’età più grandi, rispondendo a domande, firmando autografi e partecipando a un’attività sportiva condivisa; Pellegrini ha definito l’incontro “una bella esperienza” che unisce sport, relazione ed educazione e ha sottolineato l’importanza di offrire opportunità e sostegno ai giovani, mentre l’appuntamento non resterà isolato perché il calciatore parteciperà a maggio a una cena di beneficenza.

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