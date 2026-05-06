Il derby ritorna in sospeso. Rischio sicurezza al Foro Italico

Il derby del 17 maggio alle 12.30? Forse, ma anche no. Dopo l'ipotesi di un anticipo nella tarda mattinata per non giocare all'Olimpico quasi in contemporanea con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico, in programma alle 5 del pomeriggio — con oltre 2omila appassionati che sognano di poter vedere Jannik Sinner aggiudicarsi il trofeo romano per la prima volta —, si fa largo adesso la possibilità che la stracittadina Roma-Lazio, decisiva per i piazzamenti europei di entrambe le squadre, sicuramente per i giallorossi, possa essere spostata ad altra data. Comunque in concomitanza con gli altri incontri clou della penultima giornata di campionato per non creare squilibri e favoritismi, scrive Rinaldo Frignani su Il Corriere della Sera. Una mezza rivoluzione, con le partite che potrebbero essere spostate al giorno successivo, lunedì 18, o anche a mercoledì 20, creando una giornata infrasettimanale prima di quella conclusiva domenica 24 maggio. Un intreccio complicato. Prefettura e Questura al momento non si sbilanciano: le riunioni tecniche su questo tema inizieranno la prossima settimana — prima ci sono quelle per Lazio-Inter di sabato prossimo —, ma il nodo ordine pubblico e sicurezza è come sempre prioritario rispetto ad altri aspetti. Diritti tv compresi.