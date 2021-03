Pellegrini insegue Pjanic: secondo in Serie A per assist da calcio piazzato

Corsa, sacrificio e la consueta dose immensa di qualità. Soprattutto nell’ultimo passaggio. Ancora una volta è un Pellegrini decisivo quello che è sceso in campo contro il Genoa, con il suo assist da calcio d’angolo impattato perfettamente da Mancini per il gol partita. Come riporta su Twitter il portale statistico Kickest, si tratta del nono assist da calcio piazzato per Lorenzo Pellegrini da quando veste la maglia della Roma (stagione 2017/18), secondo in classifica lontano di una sola lunghezza da Miralem Pjanic, altro grande specialista delle soluzioni da fermo. In questo lasso di tempo il sette romanista è riuscito a mettersi dietro altri piedi buoni della Serie A come Calhanoglu del Milan, De Paul dell’Udinese e Pulgar della Fiorentina, tutti e tre ancora fermi a quota otto. In generale è il sesto assist per Pellegrini, che insieme ai quattro gol è entrato in ben dieci reti romaniste a conferma della sua costante crescita come giocatore decisivo nell’economia di squadra.