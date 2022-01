Pellegrini incontra Samuele, il bambino che aveva rinunciato alla Roma

Il ragazzo ha firmato un contratto a vita per tifare i giallorossi

Sui canali social ufficiali la Roma ha pubblicato il video dell'incontro tra Pellegrini e Samuele, il bambino che aveva rinunciato a tifare i giallorossi dopo la sconfitta per 3-4 subita contro la Juventus. "Bisogna rinnovare il contratto per la passione della Roma. Nel calcio come nella vita esistono momenti di difficoltà ma è proprio in quelli che si tira fuori qualcosa in più. Si tifa di più, si lotta di più" esordisce il Capitano convincendo Samuele a firmare a vita. Dopo la firma, il ragazzo ha preso parte a una conferenza stampa in cui gli è stato chiesto se aveva seriamente pensato di lasciare la Roma: "No, non ci ho mai pensato" la risposta decisa. A Samuele, dopo la visita al Centro Sportivo, è stata anche regalata la maglia con il numero 7 suscitando l'ironia di Pellegrini: "Adesso devo anche cambiare maglia!".