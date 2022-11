Pellegrini: “Ho giocato con qualche dolore. Dobbiamo fare di più durante le partite”

Ci racconti la crescita della Roma con Mourinho? Dove ha lavorato principalmente?“Una cosa in cui ci vedo migliorati è che il risultato, e quello che accade in campo non ci influenza, non ci disunisce. Non ho mai la sensazione di non essere squadra e in campo con i miei compagni ed i miei fratelli. Non sempre succede quello che speri però l'importante è rimanere uniti. Lo apprezzo tanto anche nelle sconfitte".