Pellegrini con Medici Senza Frontiere: “Il mondo è ferito, ma possiamo curarlo”

Lorenzo Pellegrini in prima linea al fianco di Medici Senza Frontiere, che ha lanciato la campagna di raccolta fondi 'Mondo ferito' per portare assistenza medica alle popolazioni colpite dai conflitti. Il capitano della Roma, testimonial dell'associazione insieme ad altri personaggi del calcio, ha pubblicato un video su Instagram in cui ha mandato un messaggio molto importante: "Il mondo è ferito, ma noi possiamo curarlo. Vai sul sito di Medici Senza Frontiere o manda un sms al 45521". Con questo metodo si possono donare 2 euro con da cellulare, oppure 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al numero 45522. Nella 10a giornata di campionato tutte le squadre di Serie A scenderanno in campo per sostenere questa iniziativa. Tra i testimonial anche El Shaarawy e Ambrosini. I fondi raccolti con la campagna andranno a sostegno di 5 progetti di MSF in Ucraina, Afghanistan, Yemen, Nigeria e Italia.