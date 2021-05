Pedro: “Orgoglioso di questa Roma, non abbiamo avuto fortuna” – FOTO

Lo spagnolo: "Un peccato non aver raggiunto la finale, abbiamo lottato tutti insieme per raggiungere l'obiettivo"

Dopo Riccardo Calafiori, anche Pedro ha dedicato un pensiero social all'eliminazione in Europa League della Roma per mano del Manchester United. "Peccato non avere raggiunto la finale. Abbiamo lottato tutti insieme per raggiungere l’obiettivo ma non abbiamo avuto fortuna. Orgoglioso di questa squadra. Sempre Forza Roma!". L'ex attaccante del Barcellona, dopo aver saltato per infortunio la sfida dell'andata, ha giocato 76' all'Olimpico, siglando l'assist per Dzeko.