Calafiori saluta l’Europa League: “Usciti a testa alta” – FOTO

Il terzino sui social: "Grazie ragazzi per questa splendida avventura"

La Roma saluta l'Europa League, eliminata dal Manchester United nonostante la vittoria per 3-2 nella gara di ritorno. Riccardo Calafiori, assente per infortunio in entrambe le sfide con i Red Devils, ha scritto sul suo profilo Instagram: "Usciti a testa alta da questa Europa League. Grazie ragazzi per questa splendida avventura, forza Roma!". Il terzino classe 2002, in 5 partite europee, ha realizzato un gol allo Young Boys e un assist per Dzeko nel match contro l'Ajax.