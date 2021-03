Pedro, confronto col vice di Fonseca al momento del cambio

Continua il momento complicato per Pedro. Lo spagnolo, uscito al 67esimo per far spazio a Carles Perez, si è intrattenuto in un confronto con il vice di Fonseca, Nuno Campos, al proprio al momento della sostituzione. Un’altra prestazione incolore per l’ex Chelsea e Barcellona che, dopo un inizio di campionato da protagonista, ha visto il suo rendimento calare anche a causa di qualche infortunio di troppo. Una replay di quello che era successo qualche settimana fa al Franchi. In quel caso Pedro e Fonseca erano stati per più di 10 minuti a colloquio prima della gara, con lo spagnolo che in quell’occasione partì dalla pancina nella vittoria contro la Fiorentina.