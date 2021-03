Fiorentina-Roma, lungo colloquio tra Pedro e Fonseca sul campo del Franchi

La Roma è pronta per affrontare la Fiorentina, in una partita che sa di prova del nove. A guidare l’attacco, così come nelle ultime partite di campionato, c’è Borja Mayoral, a secco dalla gara col Verona. Un’altra panchina, invece, per Pedro, che da quando è rientrato dall’infortunio non è mai partito dal primo minuto. Una situazione singolare, visto che il numero 11 era un titolarissimo fin dall’inizio del campionato e ora invece è finito indietro nelle gerarchie, complice anche l’avanzamento sulla trequarti di Pellegrini e l’acquisto di El Shaarawy. Subentrato nell’ultima partita di campionato contro il Milan, l’ex Barça e Chelsea non ha convinto del tutto, rendendosi quasi mai pericoloso. Lo spagnolo, una volta arrivato al Franchi insieme alla squadra, si è intrattenuto in un lungo colloquio con Paulo Fonseca: i due sono rimasti a parlare per più di dieci minuti sul campo da gioco. Chissà che il portoghese non gli abbia spiegato proprio la scelta di farlo partire dalla panchina anche stavolta. Dopo il pareggio con il Benevento (la prima partita contro una “piccola” che non ha portato tre punti) e la sconfitta contro un Milan rimaneggiato, la Roma è chiamata a una grande prova di carattere ma, ancora una volta, senza il bomber Dzeko.