Calciomercato Roma, Silvestri il favorito per la porta: contatti avanzati

Il portiere dell'Hellas potrebbe sostituire Pau Lopez e diventare il titolare

Il nuovo corso della Roma sta per cominciare. Il gm Pinto è atteso da un super lavoro in estate. Uno dei ruoli principali sul quale intervenire è il portiere. Come riporta Il Tempo, il favorito è Marco Silvestri del Verona. Il numero uno dei veneti sarebbe saldamente in cima alla lista dei desideri e in contatti con l'Hellas sarebbero già in stato avanzato. Mirante andrà via a parametro zero, mentre Fuzato potrebbe essere ceduto. Se l'Everton non comprerà Olsen, ci sarà da piazzare anche lo svedese. Quella con il Manchester potrebbe essere stata l'ultima partita di Pau Lopez con la Roma.