Pau Lopez: “Orgoglioso della squadra nonostante la sconfitta. Avanti così” – FOTO

Quasi ventiquattr’ore dopo il 2-0 incassato dalla Juventus, Pau Lopez torna sulla partita dell’Allianz Stadium e su Instagram scrive: “Nonostante la sconfitta, orgoglioso della squadra. Andiamo avanti così“. Il portiere della Roma mostra fiducia come già avevano fatto alcuni suoi compagni nella serata di ieri, vedi Kumbulla e Veretout. Il centrocampista francese, in particolare, aveva scritto: “Alla pari con i campioni, con orgoglio“, ricevendo però molte critiche da parte dei tifosi e venendo costretto a vietare i commenti. Anche sotto il post di Pau Lopez è apparsa qualche critica, per questo motivo in diversi hanno consigliato allo spagnolo di seguire l’esempio del suo compagno di squadra.