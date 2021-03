Pastore batte Villar in allenamento: “I vecchi hanno vinto”. Gonzalo scherza: “Rispetto per gli anziani” – FOTO

Animi distesi e tanto agonismo a Trigoria nell’allenamento successivo alla vittoria con la Fiorentina. La Roma non vuole smettere di correre e mantiene alta la concentrazione anche grazie alle sfide tra compagni di squadra. Ad affrontarsi nella seduta odierna due coppie d’eccezione: Pastore e Pedro da una parte, Villar e Carles Perez dall’altra. Ad avere la meglio sono stati i due giocatori più esperti, con il Flaco che non ha mancato di esternare tutta la propria soddisfazione su Instagram. “I vecchietti hanno vinto” il commento dell’argentino, al quale è seguita la pronta risposta ironica dello sconfitto Villar: “Tanta qualità, ma ti abbiamo lasciato vincere per rispetto degli anziani”. Pastore, insomma, si diverte e scherza con i compagni, in attesa di capire se e quando potrà tornare a dare una mano alla Roma.