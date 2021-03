Trigoria, Roma in campo per preparare il match col Genoa: Dzeko e Ibanez a parte

Senza sosta. Dopo la vittoria sofferta sul campo della Fiorentina, per la Roma è già tempo di pensare alla prossima gara di domenica prossima con il Genoa. Per gli uomini di Fonseca è stato già tempo di tornare al lavoro a Trigoria alle 12 di oggi: nessun recupero in extremis previsto per il tecnico portoghese, che dovrà anzi fare i conti con la pesante assenza di Veretout per le prossime sfide.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Roger Ibanez: problema al flessore destro, out con il Genoa

Davide Santon: fastidio alla coscia destra, in dubbio per il Genoa

Riccardo Calafiori: fastidio al flessore della coscia destra, in dubbio per il Genoa

Edin Dzeko: problema all’inguine, da valutare

Jordan Veretout: problema al flessore della coscia destra, da valutare

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 12.00 – Consueta divisione in gruppi, come previsto per gli allenamenti post partita. Hanno lavorato individualmente Zaniolo, Ibanez, Santon, Calafiori e Dzeko,già precedentemente infortunati. Solo terapie per Veretout, infortunatosi ieri al flessore della coscia destra.

PROBABILE FORMAZIONE

Scelte quasi obbligate per Fonseca, viste le tante assenze previste in difesa e a centrocampo per la gara con il Genoa. Torneranno dal primo minuto i titolari Villar e Karsdorp, mentre sulla trequarti possibile turno di riposo per un appannato Mkhitaryan con Pedro pronto a prendere il suo posto. In difesa la squalifica di Kumbulla costringerà il tecnico, con ogni probabilità, a lanciare dal primo minuto uno Smalling non ancora al meglio della condizione.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mayoral.