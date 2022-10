Partita per la pace: presenti Osvaldo, Candela e Mkhitaryan all’Olimpico

Éric Abidal, Vincent Candela, Henrikh Mkhitaryan, Daniel Osvaldo e ovviamente Diego Maradona junior. Sono questi i nuovi calciatori che parteciperanno alla Partita per la Pace, prevista allo Stadio Olimpico di Roma, il 14 novembre. L’iniziativa è promossa da Papa Francesco e organizzata come evento interreligioso benefico dal Movimento Pontificio per l’Educazione Scholas Occurrentes. La partita, giunta alla terza edizione, vedrà la partecipazione delle più grandi stelle e leggende del calcio che faranno un appello alla pace. L’evento sarà anche l’occasione per ricordare Diego Armando Maradona, che nelle precedenti edizioni ha supportato e partecipato alla partita, ed è stato capitano della squadra di Scholas. Parteciperanno anche Ronaldinho, Stoichkov, Caniggia e Suarez.