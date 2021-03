Parma-Roma, probabili formazioni: c’è El Shaarawy, D’Aversa punta su Gervinho

Dopo la convincente vittoria in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, che permetterà alla Roma di affrontare il viaggio in Ucraina con meno preoccupazioni, la squadra di Paulo Fonseca torna a concentrarsi sulla Serie A. Domenica alle ore 15, infatti, i giallorossi saranno ospiti del Parma, nella sfida valida per la 27° giornata. Reduce da due successi consecutivi in campionato, con Fiorentina e Genoa, la Roma affronta i gialloblù penultimi in classifica e senza vittoria dallo scorso 30 novembre.

Per la partita del Tardini il tecnico portoghese non ha a disposizione gli infortunati Veretout e Zaniolo, oltre a Juan Jesus, positivo al coronavirus. Da verificare le condizioni di Mkhitaryan, uscito malconcio per un infortunio al polpaccio. Contro il Parma Fonseca conferma il reparto arretrato visto con il Genoa, con Pau Lopez in porta e il trio formato da Mancini, Smalling e Cristante in difesa. Si candida tuttavia Ibanez, in ballottaggio con il numero 4 che potrebbe anche sostituire uno tra Diawara e Villar in mediana. Dubbio Karsdorp-Peres a destra, a sinistra confermato Spinazzola. In attacco Pellegrini, El Shaarawy e Mayoral: Dzeko partirà dalla panchina.

Buone notizie per D’Aversa, che recupera Conti, Cornelius e Zirkzee. Nessuna lesione per Bani, in ballottaggio con Gagliolo per partire dal 1′ al fianco di Osorio. Altro dubbio a centrocampo: Hernani ha svolto lavoro differenziato, pronto Grassi. Completeranno il reparto Brugman e Kurtic. Out lo squalificato Kucka e gli infortunati Iacoponi, Valenti, Inglese e Nicolussi Caviglia. In porta ci sarà Sepe; davanti Mihaila, Karamoh e l’ex romanista Gervinho, ormai pienamente recuperato dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fuori a inizio mese. Con D’Aversa squalificato, in panchina siederà il vice Tarozzi.

Parma-Roma, le probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Mihaila, Karamoh, Gervinho. Allenatore: Tarozzi (D’Aversa squalificato).

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Cristante; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Mayoral. Allenatore: Fonseca.