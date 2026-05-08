Parma, nuovo stop per Bernabé: non ci sarà contro la Roma

Cuesta sarà obbligato a rivedere i piani a centrocampo

Il Parma perde un pezzo importante in vista della sfida di domenica contro la Roma. Il club emiliano dovrà infatti rinunciare a Bernabé, fermato nuovamente da un problema fisico. Lo spagnolo, rientrato da poco in campo dopo uno stop, ha accusato una nuova infiammazione all’ileopsoas che lo costringerà ancora ai box. Un’assenza pesante per il tecnico Cuesta, che perde uno dei profili più tecnici e creativi della sua rosa. Il classe 2001 rappresenta infatti una delle principali fonti di qualità del Parma e la sua assenza obbligherà l'allenatore spagnolo a rivedere i piani a centrocampo. La soluzione più probabile porta all’impiego di Estevez al suo posto.