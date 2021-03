Parma, Frey avverte: “Contro la Roma sarà una finale, servirà lo spirito giusto”

L’ex Parma Sebastian Frey ha parlato a parmalive.it del momento dei ducali, analizzando il rocambolesco pareggio contro la Fiorentina e proiettandosi alla sfida della prossima settimana con la Roma. Queste le dichiarazioni del francese: “Sarà un’altra finale per il Parma, tutte le gare andranno affrontate con quello spirito. L’aver messo in difficoltà altre squadre ti fa capire che lo spirito da tenere è naturalmente quello giusto. Ma la situazione resta del tutto particolare, perché non si gioca male ma non si fanno neppure punti. C’è davvero tanta sfortunata, ha raccolto sin qui meno rispetto a quanto avrebbe al contrario meritato. Mi dispiace anche per D’Aversa. Non possono fare altro che crederci fino in fondo”.

Per i giallorossi di Fonseca sarà una sfida impegnativa soprattutto perché arriverà a pochi giorni di distanza dalla gara di andata contro lo Shakhtar. Il tecnico portoghese proverà a recuperare Roger Ibanez, ancora out dall’allenamento di oggi, mentre recupera a livello di scelte Kumbulla che era in tribuna per squalifica nella vittoria di misura contro il Genoa.