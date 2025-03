Paredes, il rinnovo è un indizio verso Sarri. E spunta un retroscena

Non è un rinnovo a sorpresa, ma due mesi fa sembra decisamente improbabile. La scelta di tenere Paredes per un'altra stagione è una chiara indicazione di Claudio Ranieri che in più di un'occasione aveva ammesso di voler tenere l'argentino definito "un monumento". I Friedkin hanno ascoltato il futuro dirigente e scongiurato l'addio di Paredes a parametro zero. Ma quella di Leo potrebbe essere anche una scelta emblematica per il nome del prossimo allenatore. Da escludere Allegri che proprio con Paredes a Torino aveva avuto più di un problema, difficile che Paredes possa essere un nome buono per Gasperini. Di sicuro lo è per Ranieri (occhio sempre al colpo di teatro) ma l'allenatore che l'ha stimato di più in questi anni è senza dubbio Maurizio Sarri. L'ex tecnico laziale lo aveva chiestoad Empoli prima di lasciare il posto a Giampaolo e lo avrebbe voluto nella sua Juve ai tempi in cui Paredes giocava allo Zenit. Ma c'è un altro retroscena: Sarri infatti aveva chiesto Paredes anche alla Lazio nel 2023 prima di ricevere il secco "no, grazie mister. Sarà per la prossima" per ragioni che nemmeno dobbiamo spiegare. Qualche giorno dopo è arrivato il ritorno di fiamma della Roma per il suo ex centrocampista. Un pallino vero e proprio quindi anche perché il modo di giocare di Sarri presuppone l'utilizzo di un regista con le caratteristiche dell'argentino. Basta così poco per sgamare il prossimo allenatore? Ovviamente no. Ma visto che ogni scelta sarà presa in virtù del tecnico del futuro meglio non lasciare nulla al caso...