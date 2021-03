Pallotta su Pastore: “Uno dei tanti acquisti terribili di Monchi”

È diventato probabilmente uno dei suoi migliori passatempi. James Pallotta torna a commentare le vicende di casa Roma dal suo profilo Twitter. Stavolta a coinvolgerlo è un tifoso che gli chiede di commentare l’acquisto di Pastore da parte di Monchi: “Uno dei tanti terribili. Non avrei mai dovuto fidarmi”, ha scritto l’ex presidente giallorosso.

Nelle scorse settimane Pallotta aveva commentato le parole di Tacopina (“cercava gadget negli armadietti da portare negli Usa”) e parlato sia di Petrachi che di Baldini: “Gianluca via per colpa di Fienga, chiedete a lui il perché. Franco ha fatto un sacco di cose buone per la Roma”.