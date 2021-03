Pallotta risponde a un tifoso: “Perché ho cacciato Petrachi? Chiedete a Fienga”

James Pallotta continua il suo personalissimo “dialogo” con i tifosi della Roma. Sarà la nostalgia di vedere la squadra nelle mani di un altro, ma l’ex presidente nelle ultime settimane molto spesso ha dato corda a chi su Twitter lo coinvolgeva nelle proprie disamine sulla società. L’ultima stasera: “Il più grande errore di Pallotta è stato affidarsi completamente a Monchi”, ha scritto un utente chiocciolando Jim. Che dopo qualche ora ha risposto: “Sono d’accordo”.

Ma non è finita qui, perché la conversazione è continuata: “Petrachi ha riparato parecchi disastri di Monchi, il suo licenziamento è stato un po’ troppo veloce”, ha scritto un altro tifoso. “Sono d’accordo di nuovo – la replica di Pallotta -, chiamate e chiedetelo a Guido (Fienga, ndc)”. Un “ask Guido” che avrà fatto tornare indietro la memoria dei tifosi ai tempi di “ask Monchi”, la risposta lapidaria che dava ai cronisti nei momenti di crisi giallorossa quando alla direzione sportiva c’era lo spagnolo.

Ma la personalissima intervista dei tifosi non si è fermata: “Chi è meglio tra Monchi e Petrachi?”, gli hanno chiesto ancora. “Petrachi di gran lunga”, la risposta di Pallotta, che pure non si è lasciato benissimo con il d.s. salentino. Il messaggio inviatogli dopo il lockdown dell’anno scorso e il successivo licenziamento per giusta causa sono finiti addirittura in tribunale, dove Petrachi ha avuto la sua personale rivincita uscendo “vincitore” dalla battaglia legale con la Roma.