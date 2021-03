Pallotta: “Fondo sovrano arabo interessato alla Roma? Non è vero”

L’ex presidente della Roma James Pallotta ha smentito le indiscrezioni circolate questa mattina riguardo un interessamento da parte di un importante fondo arabo a valutare l’acquisto del club durante la fase finale della sua gestione: “Ancora una volta, non c’è niente di vero. L’ignoranza regna…”, ha scritto su Twitter. Non lascerebbe spazio ad interpretazioni, dunque, il commento del tycoon americano.

Il fondo individuato come interessato ad esplorare l’opportunità di acquistare il club è il Fondo Sovrano dell’Arabia Saudita (Saudi Public Investment Fund), e si occupa della gestione delle strategie di investimento del governo saudita: presieduto dallo sceicco Mohamed Bin Salman, ha un patrimonio complessivo stimato in circa 347 miliardi di euro. Non è la prima volta che il fondo reale viene accostato al calcio: dopo un tentativo di acquisizione del Newcastle nell’estate del 2020, Bin Salman sarebbe interessato a vagliare la possibilità di entrare con una quota di minoranza (il 30%) nell’Inter.