Pagelle di (fine?) stagione: SmallKing sopra tutti, Florenzi capitan sfortuna. Fonseca tra color che son sospesi

Il campionato è sospeso, e per ora nessuno può giurare sulla sua ripresa vista la pandemia terribile che sta colpendo l’Italia e il mondo intero. In questi giorni di forzato isolamento è tempo di tirare le prime somme. Tra i promossi di un’annata piuttosto deludente si piazzano sul podio Smalling, Zaniolo e Dzeko. Bene pure Diawara. Si salvano per un pelo Mkhitaryan e Pellegrini che hanno vissuto correnti alterne di successi e frustrazioni. Tra i bocciati: Florenzi, Spinazzola, Cristante.

