Olimpico record, 182 mila spettatori nelle prime 3 in casa: non accadeva dal 2002

Stasera contro l'Helsinki il terzo sold out di fila. Era da vent'anni esatti che non si registravano numeri del genere

Oltre 182 mila spettatori nelle prime tre gare in casa. E contro avversari come Cremonese, Monza e Helsinki che di certo non richiamano i turisti sparsi per la capitale. L’Olimpico stasera farà registrare il terzo sold out di fila facendo registrare quindi la media di 60.800 spettatori a gara. Non accadeva da 20 anni esatti. Mai dal 2003 ad oggi infatti l’Olimpico aveva fatto registrare numeri del genere nelle prime tre partite casalinghe.