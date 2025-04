‘No alla violenza’, l’AS Roma tributa agli arbitri il “pasillo de honor”

La Roma ha pubblicato una nota ribadendo il 'no' alla violenza sugli arbitri, dopo i recenti episodi di cronaca che li hanno visti coinvolti a tutte le latitudini della penisola. "Dopo l’aggressione subita dal giovane Diego Alfonzetti in Sicilia, che domenica assisterà al derby, l'AS Roma ha deciso di tributare il "pasillo de honor" agli arbitri che sabato hanno diretto le gare casalinghe delle nostre giovanili. Per tutti loro è stata una sorpresa, che ha destato non poca emozione. Si sono rese protagoniste di questo simbolico gesto sia le nostre rappresentative maschili, sia l'Under 15 femminile. In questo modo, il Club ribadisce il proprio no alla violenza in ogni contesto. Dentro e fuori dal campo".