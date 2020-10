Niente Euro2021 per Dzeko: il bosniaco in campo 120′ contro l’Irlanda del Nord che vince ai rigori

“Sono concentrato sulla Bosnia”, aveva detto Edin Dzeko nella conferenza stampa della vigilia di Bosnia-Irlanda del Nord. Sia nelle parole che nei fatti: il capitano della Roma è infatti rimasto in campo per tutti e 90 i minuti. Allo scadere dei tempi regolamentari e con il risultato fisso sull’1-1 (gol di Krunic al 14′ e pareggio irlandese di McGinn al 53′), si è andati avanti con i tempi supplementari: altri 30 minuti per il centravanti di Sarajevo che non è riuscito a sbloccare il risultato in favore dei suoi. Ai rigori, poi, Dzeko ha calciato per ultimo dal dischetto ma ha visto vincere per 3.4 l’Irlanda del Nord, che prosegue il percorso delle sue qualificazioni verso gli Europei della prossima estate.